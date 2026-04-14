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Saory expõe pedido inusitado feito por Dudu Camargo em 'A Fazenda'

Influenciadora fez a revelação enquanto falava sobre o desejo de ter filhos com o apresentador

Saory expõe pedido inusitado feito por Dudu Camargo em 'A Fazenda' - (crédito: Instagram)
Saory expõe pedido inusitado feito por Dudu Camargo em 'A Fazenda' - (crédito: Instagram)

A influenciadora Saory Cardoso foi uma das convidadas do programa "Sensacional", exibido nesta segunda-feira (13) pela RedeTV!.

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Durante a entrevista com Daniela Albuquerque, ela relembrou sua passagem por "A Fazenda 17" e comentou o relacionamento que iniciou dentro do confinamento.

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Segundo Saory, a ideia inicial nunca foi viver um romance no reality, mas a aproximação com Dudu Camargo acabou mudando os planos, e os dois continuam juntos após o término da atração.

“A gente se beijava escondido, fazia tudo escondido e a casa toda falando: 'é casal fake'. E a gente ia lá para a cama, tampava com edredom e se beijava, [...] tínhamos o nosso momento de amasso, ninguém desconfiava”, contou.

Revelação inusitada

A influenciadora também falou sobre os próximos passos da vida a dois e surpreendeu ao abordar o desejo de aumentar a família.

A ideia de ter filhos, inclusive, teria partido de Dudu, ainda no confinamento do reality rural.

"Ele está colocando pressão, quer porque quer [...] Ele falava lá dentro: 'Pede atendimento e tira o DIU para a gente fazer o menino aqui dentro'", revelou, ao comentar o pedido inesperado feito pelo apresentador durante o confinamento.

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 14/04/2026 09:54
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