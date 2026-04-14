Saory expõe pedido inusitado feito por Dudu Camargo em 'A Fazenda'

Segundo Saory, a ideia inicial nunca foi viver um romance no reality, mas a aproximação com Dudu Camargo acabou mudando os planos, e os dois continuam juntos após o término da atração.
“A gente se beijava escondido, fazia tudo escondido e a casa toda falando: 'é casal fake'. E a gente ia lá para a cama, tampava com edredom e se beijava, [...] tínhamos o nosso momento de amasso, ninguém desconfiava”, contou.
Revelação inusitada
A influenciadora também falou sobre os próximos passos da vida a dois e surpreendeu ao abordar o desejo de aumentar a família.
A ideia de ter filhos, inclusive, teria partido de Dudu, ainda no confinamento do reality rural.
"Ele está colocando pressão, quer porque quer [...] Ele falava lá dentro: 'Pede atendimento e tira o DIU para a gente fazer o menino aqui dentro'", revelou, ao comentar o pedido inesperado feito pelo apresentador durante o confinamento.