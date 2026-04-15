BBB 26: Ana Paula explode com Milena após atitude 'nojenta'

O clima pesou entre Ana Paula Renault e Milena Moreira na manhã desta quarta-feira (15) dentro do "BBB 26".
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O atrito começou durante a organização do quarto Eternidade, enquanto os participantes trocavam roupas de cama e faziam a limpeza do espaço.
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No meio da arrumação, Milena acabou soltando um pum diante de Juliano e Ana Paula, o que incomodou a jornalista.
A situação se agravou quando o episódio se repetiu, levando Ana Paula a reagir de forma direta.
"Isso não tem graça! Tia Milena, o quarto não tem janela e tem três pessoas aqui além de você, se você ficar sozinha você faz o que você quiser, mas você não tá sozinha!", disparou a loira.
Milena não deixou a crítica sem resposta e rebateu imediatamente. "Ana Paula não tem cheiro, é real. Desde quando eu me importei com isso?".
A troca de provocações continuou, com Ana Paula reforçando seu incômodo: "Não é sobre se importar, eu já te falei isso, entendeu? Já te falei isso várias vezes, isso não é legal, definitivamente!".
Sem recuar, Milena tentou justificar sua atitude, destacando o esforço que fazia naquele momento. "Você quer que eu vá lá fora? Olha o trabalhão que eu tô fazendo aqui", argumentou.
A discussão seguiu, e Ana Paula trouxe à tona um episódio anterior envolvendo a colega na área externa da casa.
"Você pode fazer o que quiser, mas aí você vai lá [fora] e encosta em mim para fazer isso", reclamou.
Milena, por sua vez, negou a acusação e encerrou o assunto: "Eu não encostei em você, foi tipo eu tava aí e foi aí".
????Milena e Ana Paula trocam farpas, pois Milena peidou e a jornalista não gostou. #BBB26 pic.twitter.com/6iKq71uY1H— Dantas (@Dantinhas) April 15, 2026
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