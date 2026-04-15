EITA!

BBB 26: Gabriela pede emprego ao vivo após descobrir demissão

Ex-BBB foi demitida do cargo de auxiliar terapeuta que ocupava antes do confinamento

BBB 26: Gabriela pede emprego ao vivo após descobrir demissão - (crédito: TV Globo)

Eliminada do "BBB 26", Gabriela Saporito marcou presença no tradicional "Café com o Eliminado", exibido no "Mais Você", nesta quarta-feira (15).

Em conversa com Ana Maria Braga, a jovem de 21 anos contou que recebeu uma notícia inesperada ao deixar o confinamento: sua demissão do trabalho como auxiliar de terapeuta.

Antes de entrar no reality, Gabriela conciliava a função com a venda de doces nas ruas de São Paulo durante os fins de semana, atividade que ajudava a complementar a renda mensal de R$ 2,3 mil.

Durante o bate-papo, a apresentadora abordou diretamente o assunto.

"Gabi, eu soube que você foi despedida, né? Você ficou sabendo hoje que tá sem emprego. Gabizinha sem emprego, tá?", comentou Ana Maria Braga, logo após ouvir a rotina da ex-sister fora da casa.

Diante da revelação, Gabriela reagiu e fez um apelo ao vivo. "Glô Glô, me contrata", pediu a ex-BBB.

Gabriela deixou a disputa com 64,12% da média dos votos, em um paredão contra Juliano Floss, que recebeu 29,24%, e Ana Paula Renault, que teve apenas 6,64%.

 

 

 

 

Mariana Morais

postado em 15/04/2026 11:39
