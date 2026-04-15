BBB 26: Gabriela pede emprego ao vivo após descobrir demissão

Eliminada do "BBB 26", Gabriela Saporito marcou presença no tradicional "Café com o Eliminado", exibido no "Mais Você", nesta quarta-feira (15).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em conversa com Ana Maria Braga, a jovem de 21 anos contou que recebeu uma notícia inesperada ao deixar o confinamento: sua demissão do trabalho como auxiliar de terapeuta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Antes de entrar no reality, Gabriela conciliava a função com a venda de doces nas ruas de São Paulo durante os fins de semana, atividade que ajudava a complementar a renda mensal de R$ 2,3 mil.
Durante o bate-papo, a apresentadora abordou diretamente o assunto.
"Gabi, eu soube que você foi despedida, né? Você ficou sabendo hoje que tá sem emprego. Gabizinha sem emprego, tá?", comentou Ana Maria Braga, logo após ouvir a rotina da ex-sister fora da casa.
Diante da revelação, Gabriela reagiu e fez um apelo ao vivo. "Glô Glô, me contrata", pediu a ex-BBB.
Gabriela deixou a disputa com 64,12% da média dos votos, em um paredão contra Juliano Floss, que recebeu 29,24%, e Ana Paula Renault, que teve apenas 6,64%.
Gabi compartilha um pouquinho de como era sua rotina intensa antes de entrar no #BBB26 e fala sobre sua paixão pela psicologia ????????? #RedeBBB #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/Bpy5RKnTvs— TV Globo ???? (@tvglobo) April 15, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula explode com Milena após atitude 'nojenta'
- Mariana Morais Por que o dono da 'Choquei' foi preso em megaoperação da Polícia Federal?
- Mariana Morais Famosos são alvos de megaoperação da PF; saiba tudo!
- Mariana Morais Aos 13 anos, Arthur Monteiro integra elenco da série 'Man on Fire', da Netflix
- Mariana Morais Natacha Horana lança 'ReComeça', projeto que acolhe mulheres silenciadas e promove recomeços reais
- Mariana Morais De ex-Miss a mãe em forma: Jessyka Laynne elimina 23 kg após gravidez e vê filha virar fenômeno nas redes ainda bebê