BBB26: Mãe de Jordana manda recado atrevido à Xuxa após crítica

A participação de Xuxa Meneghel nas discussões sobre o "BBB 26" movimentou as redes sociais nos últimos dias.

A apresentadora comentou a formação de um dos Paredões e direcionou críticas à participante Jordana, afirmando que a sister “se acha muito” e defendendo que ela deveria deixar o programa no lugar de Gabriela.

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A repercussão foi imediata e chegou até a família da confinada. Mãe de Jordana, Érika Ribeiro publicou um longo desabafo em resposta às declarações.

No texto, ela relembrou a admiração antiga pela artista e lamentou a postura adotada.

“Eu fui sua baixinha, assisti aos seus programas, curti e dancei suas músicas e te admirei muito. Quando Jordana nasceu, eu te apresentei para ela, comprando todos os seus discos, coleções de DVDs, revistas, tudo seu para ela assistir, interagir, brincar, e ela sempre curtiu também.

Quando a Sasha nasceu, leonina, igual a Jordana, eu vibrei muito. Aliás, sua filha é linda por dentro e por fora. Muito educada. Parabéns”, escreveu.

Na sequência, Érika também saiu em defesa da trajetória da filha dentro do reality, ressaltando o esforço enfrentado até chegar à fase atual do jogo.

“Ler seus comentários sobre minha filha Jordana, que entrou no BBB com muito sacrifício, tendo que conquistar cada eliminatória com muita garra, força, dedicação e fé, me deixa tão triste”, completou.