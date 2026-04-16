BBB 26: Participante lidera índice de rejeição no 17º Paredão, aponta enquete

O 17º Paredão do "BBB 26" foi formado nesta terça-feira (14), colocando Ana Paula Renault, Jordana Morais e Juliano Floss na berlinda da vez.
Levantamentos preliminares já indicam uma votação com alto índice de rejeição para um dos emparedados.
Segundo a parcial mais recente divulgada pelo portal Votalhada, Jordana aparece como a mais votada para deixar o programa, concentrando 66% das intenções.
Na sequência, Juliano soma 30%, enquanto Ana Paula surge bem atrás, com apenas 3%.
O panorama se repete quando analisadas enquetes realizadas no X, antigo Twitter. Nessas plataformas, Jordana amplia a vantagem e chega a 69% dos votos, contra 28% de Juliano e 2% de Ana Paula.
Já no Instagram, o cenário segue semelhante: a participante lidera com 73% das intenções de voto nas principais enquetes.
