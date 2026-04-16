BBB 26: Milena revela mentira para Jordana e emociona sister

A madrugada desta quinta-feira (16) no "BBB 26" foi marcada por uma reviravolta na relação entre Milena Moreira e Jordana Morais.

Durante a festa do Top 5, a recreadora infantil surpreendeu ao admitir que não foi sincera ao afirmar anteriormente que não teria interesse em manter contato com a colega fora do reality.

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Em meio à celebração, Milena abriu o jogo sobre o que realmente sente. "Eu falei, eu menti naquele dia lá fora, eu quero conhecer ela. No fundo eu quero, eu quero saber mais da vida das pessoas, a gente conhece o raso do raso", declarou.

A fala repercutiu imediatamente, e Jordana respondeu reconhecendo a mudança de clima entre as duas.

"Ela disse que não queria me conhecer, mas que quer sim me conhecer. A gente veio numa atmosfera de jogo, né? Que não nos representa", afirmou.

Horas depois, já no quarto e refletindo antes de dormir, Jordana revelou que passou a enxergar a rival de outra forma.

"Nossa, me surpreendi hoje com a Milena [...] Deus sabe como eu quis ter essa abertura e conhecer esse outro lado da Milena. Agora, nesse últimos dias, ela abaixou bastante a guarda. E hoje, principalmente", disse.

A sister também celebrou a possibilidade de uma aproximação fora do programa, mesmo após os conflitos vividos no confinamento.

"Fiquei feliz de saber que ela quer me conhecer melhor lá fora. E eu também quero conhecer ela, independente de jogo. Muito louco, não da para explicar o mix de emoções e sentimentos que a gente têm aqui. Inclusive, pela mesma pessoa. É muito errado você começar a gostar de seus adversários? Ai, Jesus...", completou.















