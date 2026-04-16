Do diabo? Xuxa desabafa sobre teorias conspiratórias sobre suas músicas - (crédito: Instagram)

A apresentadora Xuxa Meneghel voltou a se pronunciar sobre uma das controvérsias que marcaram sua trajetória artística.

Nesta quarta-feira (15), a artista reagiu a um vídeo que circula nas redes sociais e que retoma as antigas acusações envolvendo supostas mensagens subliminares em seus discos, especialmente os lançados entre os anos 1980 e o início dos anos 2000.

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No conteúdo, o teólogo Alan Gentil explica que o fenômeno pode ser compreendido a partir da chamada pareidolia auditiva, um mecanismo psicológico no qual o cérebro tenta organizar sons aleatórios, interpretando-os como palavras ou frases conhecidas.

Segundo ele, essa tendência ajudou a impulsionar teorias que ganharam força na época.

Durante o auge de sua carreira, Xuxa foi alvo de críticas vindas de grupos religiosos, que apontavam suposta presença de conteúdo satanista em suas músicas quando reproduzidas ao contrário.

Também circularam discursos que associavam suas produções à exaltação de entidades de outras crenças, o que acabou alimentando episódios de intolerância religiosa.

Ao comentar o vídeo recente, a apresentadora demonstrou emoção ao revisitar o tema e falou sobre os impactos dessas acusações ao longo dos anos.

"Poxa, você fez um carinho na minha alma. Meu coração agradece e se sente abraçado. Por muitos anos me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor. Obrigada. Que Deus te dê em dobro (aliás, a todos)", escreveu.