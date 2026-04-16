Luciano Huck vai ao SBT e exalta Faustão e Sílvio Santos - (crédito: TV Globo/Silvio Santos)

A passagem de Luciano Huck pelo SBT, onde participou da gravação do "Troféu Imprensa" nesta quarta-feira (15), foi marcada por um tom nostálgico e pessoal.

Durante conversa com jornalistas, o apresentador falou sobre o significado de retornar à emissora em um momento em que celebra a conquista de dez estatuetas ao longo da carreira.

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Huck descreveu a experiência como carregada de simbolismo e até destacou o impacto dentro de casa.

“Cara, acho que é uma tarde cheia de simbolismos. Primeiro que eu estou com muita moral em casa porque minha sogra está muito feliz, porque ela é ‘SBT-maníaca’, então Dona Angelina está felizinha, muito feliz que eu estou aqui no SBT”, comentou.

Ao revisitar o passado, o apresentador relembrou memórias afetivas ligadas à televisão. “Vieram muitas lembranças. Veio desde a casa da minha avó quando eu assistia Silvio Santos pequenininho”, disse.

Entre as referências que marcaram sua trajetória, Huck fez questão de destacar a importância de Silvio Santos para a comunicação no Brasil.

“Eu acho que vem as referências televisivas de Silvio Santos, acho que o primeiro grande homem da comunicação que teve a generosidade de estender o microfone para o povo brasileiro”, afirmou.

Atualmente no comando do "Domingão com Huck", ele também reconheceu a influência de Fausto Silva na construção dos programas de auditório exibidos aos domingos.

“O domingo tem duas grandes histórias importantes nas últimas décadas. Silvio Santos sem a menor dúvida… E o Fausto, né? Eu acho que hoje se eu estou no Domingão e o Domingão tem essa relação com o público muito forte, é mérito dele”, completou.