BBB 26: Choro de Jordana não convence e sister vira chacota em dia de Paredão

A manhã desta quinta-feira (16) começou tensa para Jordana Morais no "BBB 26". A participante foi vista chorando logo ao acordar, em um momento silencioso que acabou repercutindo rapidamente fora da casa.
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Apesar da carga emocional da cena, a reação nas redes sociais foi marcada por ironias e comentários ácidos.
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Internautas passaram a associar o choro à possibilidade de eliminação iminente, já que Jordana enfrenta o Paredão desta noite ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss.
A poucos dias da final, muitos usuários interpretaram o momento como um reflexo da pressão do jogo. "O toque de despertar da vida aqui fora vai ser pior", escreveu uma internauta em tom de brincadeira.
"Virou a Samira", comparou outra. "Acordou sentindo que é seu último dia aí", comentou mais um perfil. "Ela tá ligada que vai sair escorraçada hoje", opinou outro usuário.
O anúncio do Paredão acontece ainda nesta quinta-feira (16), durante a exibição ao vivo do programa.
Jordana chora durante o toque de despertar da casa. #BBB26 pic.twitter.com/PWhHZDEXeg— Central Reality (@centralreality) April 16, 2026
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