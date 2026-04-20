Quem foi Gerardo Renault, pai de Ana Paula do 'BBB 26'

A morte de Gerardo Henrique Machado Renault, pai da participante do "BBB 26", Ana Paula Renault, foi confirmada neste domingo (19), aos 96 anos.

Ele estava internado desde o início de abril no Hospital Felício Rocho, após apresentar um quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada.

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Com formação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, concluída em 1952, Renault construiu uma trajetória extensa na política.

Iniciou a vida pública como vereador em Minas Gerais, função que exerceu entre 1951 e 1967.

Na sequência, atuou como deputado estadual de 1967 a 1979, período em que esteve majoritariamente ligado à Aliança Renovadora Nacional (Arena), legenda que dava sustentação ao regime militar.

Posteriormente, entre 1979 e 1987, ocupou duas legislaturas como deputado federal por Minas Gerais, já pelo Partido Democrático Social (PDS), sigla que sucedeu a Arena.

Durante sua atuação parlamentar, chegou a exercer funções de vice-liderança tanto no governo quanto dentro do partido.

Na época da ditadura, posicionou-se em defesa das instituições militares, conforme registros históricos.

No período de transição democrática, teve participação em momentos decisivos.

Em 1984, votou a favor da emenda das Diretas Já, mas, no ano seguinte, apoiou Paulo Maluf na eleição presidencial indireta, enquanto parte de sua legenda optava por Tancredo Neves.

Além da atuação no Legislativo, também presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais ao longo da carreira.

A notícia da morte foi divulgada pela equipe de Ana Paula nas redes sociais. Inicialmente, a família havia decidido não comunicar o falecimento à participante durante sua permanência no reality, atendendo a um desejo manifestado pelo próprio Gerardo ainda em vida.

A intenção era que ela seguisse no programa até a final, marcada para terça-feira (21). No entanto, a produção optou por informar a sister ainda na noite de domingo.

Pouco tempo depois, Ana Paula compartilhou a notícia com o participante Juliano Floss. Mais tarde, ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt prestou apoio à competidora.

Em nota, a equipe reforçou que a decisão de manter Ana Paula no programa ultrapassa questões profissionais.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", informou o comunicado.































