O relato emocionante de Ana Paula ao descobrir a morte do pai

Confinada no "BBB 26", Ana Paula Renault recebeu na noite de domingo (19) a notícia da morte do pai, Gerardo Renault.
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A informação foi repassada à participante no confessionário e, ao retornar para a casa, ela compartilhou o ocorrido com Juliano Floss, visivelmente abalada.
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"Papai morreu. A única pessoa que eu tinha era ele. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Eu não tenho ninguém. Eu não quero ele morto", disse, chorando.
A jornalista já havia perdido a mãe ainda na adolescência, vítima de um acidente de carro. "Não faz sentido. A única coisa que eu tinha de bom era ser filha dele. Agora eu não sou filha de ninguém", completou.
De acordo com Ana Paula, a produção do programa permitiu que ela decidisse se deseja seguir na competição ou deixar o reality nesta fase final. A grande final está marcada para terça-feira (21), e ela figura entre os nomes mais cotados ao prêmio.
A confirmação da morte foi divulgada pela família na mesma noite. Gerardo Henrique Machado Renault, ex-político, morreu aos 96 anos.
"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault", informou a nota oficial.
Inicialmente, os familiares haviam comunicado que a emissora não informaria Ana Paula sobre a perda, atendendo a um pedido feito por Gerardo.
Pouco tempo depois, no entanto, a direção decidiu avisá-la. A reação da participante foi marcada por forte emoção, exibida ao vivo sob condução de Tadeu Schmidt.
A nota também destacou a influência do pai na decisão de Ana Paula de retornar ao programa.
"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", diz o comunicado, que encerra com um apelo: "Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares".
A causa da morte não foi informada. No início de abril, Gerardo havia sido internado no Hospital Felício Rocho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para tratar um quadro de desidratação ocasionado por uma infecção urinária.
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Tadeu presta solidariedade à Ana Paula após falecimento do pai, e conta que perdeu o irmão, Oscar Schmidt ???? #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Cayndt8BjV— Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026
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