BBB 26: Ana Paulo desaba ao vivo ao informar Tia Milena sobre morte do pai

A noite de domingo (19) foi marcada por um momento de emoção no "BBB 26". Pouco antes da transmissão ao vivo que definiria o último Paredão da edição, Ana Paula Renault foi chamada e informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.
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Minutos depois de receber a notícia, a participante voltou ao quarto Eternidade e, abalada, dividiu o momento com Juliano Floss.
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Em meio ao choro, desabafou: "Papai morreu. A única pessoa que eu tinha era ele. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Eu não tenho ninguém. Eu não quero ele morto".
A perda reacende uma dor antiga na vida da jornalista, que já havia enfrentado a morte da mãe ainda na adolescência, em um acidente de carro.
"Não faz sentido. A única coisa que eu tinha de bom era ser filha dele. Agora eu não sou filha de ninguém", lamentou.
Mesmo diante do impacto da notícia, Ana Paula optou por não compartilhar o ocorrido com Milena e Leandro Boneco até a definição do Paredão.
Após a eliminação de Leandro, o clima na casa mudou drasticamente. Tomada pela emoção, ela caiu no chão chorando e revelou: "Tia Milena, meu pai morreu".
A cena comoveu tanto os confinados quanto o público que acompanhava o programa de casa.
O apresentador Tadeu Schmidt também não conteve as lágrimas ao vivo, sensibilizado pela situação. Ele próprio vive um momento de luto pela recente morte do irmão, a lenda do basquete Oscar Schmidt.
que cena forte #bbb26— PAIVA (@paiva) April 20, 2026
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Tadeu presta solidariedade à Ana Paula após falecimento do pai, e conta que perdeu o irmão, Oscar Schmidt ???? #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Cayndt8BjV— Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026
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