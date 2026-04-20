BBB 26: Qual dos 'Eternos' será campeão? Enquete atualizada aponta favorito

Ana Paula, Juliano Floss e Milena Moreira são os finalistas da 26ª edição do 'BBB'

BBB 26: Enquete aponta quem será o grande campeão da temporada
Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira garantiram presença na final do "BBB 26" e agora disputam os votos do público para conquistar o prêmio de R$ 5,4 milhões na próxima terça-feira (21).

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (20) pelo Votalhada indica vantagem expressiva de Ana Paula na preferência popular.

Na média geral das enquetes reunidas pelo portal, a jornalista aparece com 74% dos votos, enquanto Milena soma 21% e Juliano registra 4%.

O desempenho da participante é ainda mais forte nas principais enquetes realizadas no Instagram.

Nesse recorte, Ana Paula concentra 83% das intenções de voto, com Milena atingindo 12% e Juliano, 3%.

O resultado oficial do grande vencedor do "BBB 26" será divulgado amanhã (21), ao vivo na TV Globo, quando acontece a grande final do reality. 

 

 

 

Mariana Morais

postado em 20/04/2026 09:40 / atualizado em 20/04/2026 10:08
