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Pai de Ana Paula deixou um último recado à filha antes de morrer; assista

Gerardo Renault gravou um vídeo emocionante para a sister antes de partir

Pai de Ana Paula deixou um último recado à filha antes de morrer; assista - (crédito: TV Globo)
Pai de Ana Paula deixou um último recado à filha antes de morrer; assista - (crédito: TV Globo)

A morte de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, levou internautas a compartilharem nas redes sociais um registro recente deixado por ele.

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No vídeo, publicado no fim de fevereiro, o patriarca aparece enviando uma mensagem motivacional e emocionante à filha, que ainda não teve acesso ao conteúdo.

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“Oi, filhinha. Tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito”, declarou ele na gravação, compartilhada no perfil da jornalista.

O vídeo seria mostrado à sister caso ela ganhasse a Prova do Anjo, que além de ganhar o direito de imunizar um colega, também pode assistir a um vídeo da família.

Gerardo Henrique Machado Renault teve sua morte confirmada neste domingo (19), aos 96 anos.

Ele estava internado desde o início de abril no Hospital Felício Rocho, após apresentar um quadro de confusão mental associado à desidratação e infecção urinária. A causa da morte não foi divulgada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/04/2026 10:04 / atualizado em 20/04/2026 10:09
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