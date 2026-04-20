Juju Salimeni e Gracyanne Barbosa comentam sobre uso de canetas emagrecedoras

Neste fim de semana, as duas musas musas fitness mais famosas do Brasil, Juju Salimeni e Gracyanne Barbosa se reuniram em um evento realizado em Ciudad del Este, no Paraguai.
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O encontro, que reuniu um público de 500 pessoas e também contou com as presenças dos atletas Diogo Basaglia e Gabriel Zancanelli e o médico Dr. Paulo Muzy, abordava os avanços da medicina, saúde e bem-estar, além de dicas para uma melhor qualidade de vida.
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No evento houve uma troca de conhecimentos e dicas e sobre o uso de tirzepatida para o auxilio no emagrecimento e controle na obesidade.
Além disso, os participantes também puderam tirar dúvidas sobre o medicamento.
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