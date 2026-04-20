Que dia é a grande final e quem será o campeão do 'BBB 26'?

A contagem regressiva para o fim do "BBB 26" entrou em sua reta final. Na noite desta terça-feira (21), os holofotes da TV Globo se voltam para o trio que sobreviveu ao confinamento e agora disputa a preferência popular no último episódio da temporada.
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Ana Paula, Juliano Floss e Milena Moreira aguardam o veredito que definirá quem sairá da casa com uma fortuna sem precedentes em mãos.
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Maior prêmio da história do 'BBB'
O grande vencedor desta edição não levará apenas o título de campeão, mas também o maior montante já pago na história do programa.
O valor acumulado chegou à marca impressionante de R$ 5,4 milhões, elevando a tensão e a expectativa para o anúncio oficial.
Enquetes apontam o grande campeão
Segundo o compilado de dados do portal Votalhada, o cenário é de ampla vantagem para um dos finalistas.
A jornalista Ana Paula desponta como a grande favorita, ostentando uma média geral de 74% dos votos para vencer o prêmio.
No segundo lugar, Milena registra 21%, enquanto Juliano ocupa a terceira posição com apenas 4%.
Já na média das principais enquetes do Instagram, o domínio de Ana Paula é avassalador, concentrando 83% dos votos.
No mesmo recorte, Milena e Juliano vem em seguida com 12% e 3% dos votos, reforçando a tendência de uma vitória com larga margem de diferença.
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