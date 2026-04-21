Mãe de Juliano Floss quer compartilhar guarda do filho com Ana Paula - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A proximidade entre Juliano Floss e Ana Paula Renault dentro do "BBB 26" ganhou um novo capítulo fora da casa.

Desta vez, quem comentou o assunto foi Mariana Floss, que demonstrou leveza ao falar sobre a relação do filho com a sister e também sobre a expectativa para a grande final do reality.

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Classificado como o primeiro finalista após vencer a última prova do programa, Juliano segue como um dos protagonistas da reta decisiva, fase que, segundo a mãe, tem sido vivida com intensidade máxima do lado de fora.

Sem demonstrar qualquer incômodo com a proximidade entre o filho e Ana Paula, Mariana reagiu com bom humor. “Não tenho ciúmes, eu tô achando maravilhoso, tô doida pra dar um abraço nela", afirmou.

Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre a possibilidade de dividir simbolicamente o “cuidado” com o filho.

"Inclusive agora é guarda compartilhada, 15 dias com cada uma”, disse, em conversa com o influenciador Adalberto Neto.

A emoção também tem marcado os dias da matriarca na reta final do programa. Entre ansiedade e expectativa, Mariana confessou que a rotina foi completamente impactada.

“Eu não parei de chorar, gente. Tô sem dormir… vai ser um surto pra final, eu não como, não durmo, não vivo mais, mas tá muito bom”, relatou.

Dentro da casa, a relação entre Juliano e Ana Paula também virou pauta durante a eliminação de Gabriela, na última terça-feira (14).

Ao comentar a conexão entre os dois, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma comparação que repercutiu entre os participantes.

“Ficaram tão grudados nos últimos tempos que tem horas que parecem mãe e filho”, declarou.

A observação não passou batido por Ana Paula, que entrou na brincadeira ao vivo.

“Mãe e filho, eu achei que pegou pesado. Tudo bem, porque sou mais velha que a mãe dele. A mãe dele tem 41, e eu tenho 44. Tudo bem, Tadeu, eu entendo. Realmente, eu tinha idade suficiente para ter um menino”, comentou.