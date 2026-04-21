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Quem será o campeão do 'BBB 26'? Enquete aponta favoritismo avassalador

Ana Paula, Juliano Floss ou Milena Moreira: quem tem mais chances de ganhar o prêmio de R$ 5,4 milhões? Descubra!

Enquete aponta quem será o grande campeão do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)
Enquete aponta quem será o grande campeão do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)

Faltam poucas horas para a grande final do "BBB 26". Na noite desta terça-feira (21), Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira encaram a decisão que definirá o grande campeão da edição, que levará para casa o prêmio de R$ 5,4 milhões.

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Levantamentos recentes indicam um cenário bastante favorável para uma das finalistas.

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Segundo dados compilados pelo Votalhada, que reúne e calcula a média das principais votações realizadas na internet, a liderança aparece com ampla vantagem.

No recorte do Twitter, Ana Paula desponta com cerca de 75% das intenções de voto. Atrás dela, Milena soma 21%, enquanto Juliano Floss aparece com apenas 2%.

A tendência se repete no Instagram, onde a jornalista amplia ainda mais a diferença: são mais de 82% dos votos. Milena surge novamente na segunda posição, com 12%, e Floss registra 4%.

Ao considerar a média geral das plataformas analisadas, o favoritismo se mantém.

Ana Paula reúne 73% das intenções, contra 21% de Milena e 5% de Juliano Floss, indicando uma possível vitória com larga margem na grande final.

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/04/2026 07:00
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