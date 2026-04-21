BBB 26: Juliano Floss questiona sexualidade de Milena e reação viraliza

A poucas horas da final do "BBB 26", uma conversa entre os finalistas movimentou o clima dentro da casa e rapidamente ganhou repercussão fora dela.
O episódio aconteceu na tarde de segunda-feira (20) e envolveu Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss.
O diálogo começou de forma leve, com Ana Paula incentivando Milena a não desistir da vida amorosa.
A jornalista questionou se a colega não sentia falta de “dar um beijo na boca de língua”, mas recebeu como resposta que a sister já não buscava mais um relacionamento. Mesmo assim, Ana insistiu para que ela mantivesse a esperança.
Foi nesse momento que Juliano interrompeu a conversa e fez uma observação que mudou o tom do bate-papo.
Ele sugeriu que Milena poderia mudar de ideia ao se envolver com alguém, independentemente do gênero, e em seguida lançou a pergunta: "Homem, né? Cê é hétero, né?".
Diante do questionamento, Milena preferiu não se posicionar e optou por ignorar a fala do colega, evitando comentar sobre sua orientação sexual.
A cena rapidamente se espalhou entre os espectadores que acompanham o programa, especialmente no Globoplay, e dividiu opiniões nas redes sociais.
Parte do público interpretou a fala como uma curiosidade comum dentro do confinamento, enquanto outros apontaram que o tipo de abordagem foi invasivo o suficiente para constranger Milena.
Ana Paula: "Você não vai querer dar beijo na boca de língua?"— Central Reality (@centralreality) April 20, 2026
Milena: "Já desisti."
Ana: "Desiste não, boba."
Juliano: "Ah ela vai, eu conheço. Na hora que achar um homem que se apaixona ou uma mulher que se apaixona. Homem, né? cê é hetero, né?" #BBB26pic.twitter.com/oTQgXLsnFR
