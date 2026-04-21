EITA!

BBB 26: Juliano Floss questiona sexualidade de Milena e reação viraliza

Episódio aconteceu nesta segunda-feira (20) e deu o que falar na web

A poucas horas da final do "BBB 26", uma conversa entre os finalistas movimentou o clima dentro da casa e rapidamente ganhou repercussão fora dela.

O episódio aconteceu na tarde de segunda-feira (20) e envolveu Ana Paula Renault, Milena Moreira e Juliano Floss.

O diálogo começou de forma leve, com Ana Paula incentivando Milena a não desistir da vida amorosa.

A jornalista questionou se a colega não sentia falta de “dar um beijo na boca de língua”, mas recebeu como resposta que a sister já não buscava mais um relacionamento. Mesmo assim, Ana insistiu para que ela mantivesse a esperança.

Foi nesse momento que Juliano interrompeu a conversa e fez uma observação que mudou o tom do bate-papo.

Ele sugeriu que Milena poderia mudar de ideia ao se envolver com alguém, independentemente do gênero, e em seguida lançou a pergunta: "Homem, né? Cê é hétero, né?".

Diante do questionamento, Milena preferiu não se posicionar e optou por ignorar a fala do colega, evitando comentar sobre sua orientação sexual.

A cena rapidamente se espalhou entre os espectadores que acompanham o programa, especialmente no Globoplay, e dividiu opiniões nas redes sociais.

Parte do público interpretou a fala como uma curiosidade comum dentro do confinamento, enquanto outros apontaram que o tipo de abordagem foi invasivo o suficiente para constranger Milena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/04/2026 12:00
