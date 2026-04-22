Nadja Pessoa usa morte de pai de Ana Paula para cutucar sister e é detonada

A final do "BBB 26", exibida na noite de terça-feira (21), foi marcada por uma nova controvérsia envolvendo Nadja Pessoa e Ana Paula Renault.
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A influenciadora voltou a comentar sobre a rival nas redes sociais após ser provocada por um internauta.
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Desde o início da temporada, Nadja vinha fazendo críticas frequentes à postura de Ana Paula dentro do confinamento.
A rivalidade entre as duas não é recente e remonta à participação em "A Fazenda 10", edição vencida por Rafael Ilha, na qual ambas estiveram em lados opostos.
O novo episódio teve início quando um fã da jornalista provocou Nadja nas redes: “Pronta para ver a mais nova milionária e protagonista global? Não de um realityzinho da Record”, escreveu.
A resposta da influenciadora gerou forte repercussão ao mencionar, de forma indireta, uma perda recente na família de Ana Paula.
“Que pena que ela perdeu o bem mais precioso né! Que Deus abençoe. Quem é Deus? Aquele que dá e tira a vida”, publicou.
A declaração foi rapidamente interpretada por usuários como uma referência à morte de Gerardo Renault, pai da ex-BBB, o que intensificou as críticas à postura de Nadja.
Nas redes sociais, a reação foi imediata e majoritariamente negativa. “Ana Paula virou fenômeno, vai sair aclamada, com marca disputando. E olha o nível dessa Nadja”, escreveu uma usuária.
Outros perfis também condenaram o tom da mensagem. “Isso iria acontecer uma hora ou outra, infelizmente. É a única certeza que temos na vida, que ela é finita. Eles falam disso porque é a única forma que têm de atacar ela, não podem falar mais nada”, comentou um internauta.
“Povo esquece que todo mundo vai morrer e pode ser a qualquer hora. Devia pensar antes de falar algo assim”, publicou outro.
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