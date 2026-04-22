Galvão Bueno dá lição de moral em Neymar após 'dramalhão' do jogador na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Galvão Bueno voltou a se posicionar de forma crítica em relação a uma declaração de Neymar nas redes sociais.

No comando de um programa no SBT, ele questionou o tom adotado pelo atleta ao comentar as críticas recebidas após uma partida do Santos.

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Ao analisar o desabafo do camisa 10, Galvão afirmou que o jogador precisa ter mais cautela ao se expressar publicamente, especialmente diante da repercussão que suas falas costumam gerar.

“Ele não pode falar isso, ele não pode fechar aqui com essa frase: ‘Não tem ser humano que aguente’”, declarou.

Na sequência, o narrador fez uma comparação direta ao rebater o argumento apresentado por Neymar.

“Neymar, me perdoe… não tem ser humano que aguente ficar sem emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir colocar os filhos na escola”, disse.

A manifestação do jogador ocorreu após a derrota do Santos, quando ele demonstrou irritação com as críticas ao seu comportamento em campo, especificamente ao gesto de tapar os ouvidos.

Incomodado com a repercussão, Neymar utilizou as redes sociais para se defender.

“Chegou o dia em que tenho que explicar um coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente”, desabafou o atleta.