Dudu Camargo é esculachado após ironizar Juliano Floss na final do 'BBB 26'

A final do "BBB 26", exibida na última terça-feira (21), também repercutiu fora da casa, e com direito a troca de farpas nas redes sociais.
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O jornalista Dudu Camargo virou alvo de críticas após comentar, em tom de deboche, a torcida de Juliano Floss.
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A fala foi registrada pela noiva do comunicador, Saory Cardoso, que publicou o vídeo em suas redes.
Ao assistir à transmissão ao vivo, Dudu comparou o tamanho das torcidas dos finalistas e ironizou o público que apoiava o dançarino.
"A da Ana Paula estava a população inteira, agora a do Juliano [tinha] 18 pessoas, achei que era só a família dele que tá aí. Não é possível uma coisa dessas", afirmou.
Em seguida, Saory também entrou na brincadeira: "Parou Chapecó".
O conteúdo rapidamente se espalhou no Twitter, onde fãs de Juliano reagiram com críticas ao comentário.
“Disse os mais podres da Fazenda”, escreveu um perfil. “Pelo menos a namorada ama ele pelo que ele é e não por ter ganhado reality…”, publicou outro.
“Desnecessário né, tem coisa que é melhor dormir pra não ver”, opinou um terceiro.
Outros usuários também resgataram a trajetória de Dudu em realities para rebater o deboche.
“O terceiro lugar do Juliano teve mais votos que a edição flopada do campeão Dudu Cagado”, comentou um internauta. “Dudu Camargo em pleno 2026 é o cúmulo pra mim”, disparou mais um.
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