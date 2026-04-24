Quem do 'BBB 26' terá contrato renovado? TV Globo define favoritos; veja - (crédito: TV Globo)

O sucesso estrondoso do "BBB 26" nas redes sociais e na audiência, tanto na TV aberta, quanto no streaming, levou a Globo a reavaliar o potencial de seus participantes fora da casa.

Diante dos resultados, a emissora estuda manter vínculos com alguns nomes do elenco, apostando na continuidade de projetos e parcerias comerciais.

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Entre os destaques, a campeã Ana Paula Renault desponta como uma das principais apostas.

O interesse do mercado publicitário pela ex-sister surgiu ainda durante o reality, o que reforça sua permanência em futuros trabalhos ligados ao canal.

Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, outros três nomes estão sendo avaliados para contratos que podem se estender até o próximo ciclo do programa, com duração de cerca de um ano, até o "BBB 27".

Estão nessa lista Jonas Sulzbach, Milena Moreira e Samira Sagr, considerados internamente como nomes com forte apelo de público. Outro participante que ganhou relevância após o programa é Juliano Floss.

Ele também aparece como um possível nome a ser aproveitado pela emissora, impulsionado pelo favoritismo dos últimos tempos.