MrBeast desmente acusações de ex-funcionária brasileira e cita provas

O influenciador Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, entrou em mais um capítulo de disputa judicial envolvendo a Beast Industries.

Nesta quarta-feira (22), a companhia divulgou um posicionamento oficial rebatendo as acusações apresentadas por Lorrayne Mavromatis, ex-integrante da equipe de redes sociais.

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No comunicado, a empresa negou as denúncias de assédio sexual e retaliação e classificou o processo como uma tentativa de extorsão baseada em informações falsas.

A ação foi registrada em um tribunal federal da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e detalha uma série de alegações feitas pela ex-funcionária.

Segundo a denúncia, Lorrayne teria enfrentado um ambiente corporativo hostil, descrito como um “clube de meninos”, com episódios de exclusão em reuniões, ofensas diante de colegas e assédio sexual atribuído ao ex-CEO James Warren.

O documento, com 24 páginas, também aponta possíveis irregularidades relacionadas à Lei de Licença Familiar e Médica (FMLA), especialmente durante o período de gravidez e após o nascimento de seu filho.

A defesa ligada a MrBeast afirma possuir uma “montanha de evidências” para contestar as acusações. Entre os materiais citados estão trocas de mensagens em plataformas como Slack e WhatsApp, além de depoimentos de testemunhas e documentos assinados pela própria autora da ação.

Outro ponto levantado no processo envolve supostas condutas pessoais de Jimmy Donaldson na presença de mulheres, alegações que foram prontamente rejeitadas pela empresa, que as classificou como “ridículas” e “forjadas para gerar manchetes”.

Por fim, a Beast Industries afirmou que não pretende ceder a eventuais pressões por acordos financeiros elevados e que pretende defender sua imagem na Justiça.