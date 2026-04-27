Veja reação de William Bonner ao receber 33 estatuetas no 'Troféu Imprensa' - (crédito: SBT)

Um dos momentos mais marcantes do "Troféu Imprensa 2026", exibido neste domingo (26), foi protagonizado por William Bonner.

Ele, que esteve no comando do "Jornal Nacional" por quase três décadas, somou 33 estatuetas ao longo da história da premiação, se consolidando como um dos nomes mais reconhecidos da noite.

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Bonner subiu ao palco e destacou a relevância do evento em sua trajetória. “Agradeço desde já por me encontrar neste palco tão histórico da televisão brasileira.

[...] Eu tenho 62 anos, mas o Troféu Imprensa eu acompanho desde criança, acho que todo mundo aqui acompanhou, sabe da importância e da relevância que tem esse prêmio, que é um prêmio generoso, que premia talentos e profissionais de outras emissoras, sempre foi assim”, afirmou.

Durante o discurso, o jornalista fez questão de enfatizar que o reconhecimento não é individual, mas fruto de um esforço coletivo.

“Posso falar em nome de uma equipe que tem um compromisso de sangue com a profissão, com o nosso país e com a nossa democracia também. Essas pessoas devem estar muito orgulhosas de verem o Troféu e o Troféu Internet nessa quantidade diante dos meus olhos”, disse.

Ao encerrar, Bonner voltou a dividir o mérito com os bastidores do telejornal, lembrando da dimensão da equipe envolvida diariamente.

“Esse prêmio é para todos e eu gostaria de lembrar não apenas os editores da equipe do Jornal Nacional, mas todos os profissionais. Um telejornal como esse é feito por centenas de profissionais em cada canto do país e também fora dele. Então, é para todos eles que esse prêmio tem que ir”, completou.