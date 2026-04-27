Xuxa deixa vazar conversa de WhatsApp com Anitta e Juliette; veja - (crédito: TV Globo/Instagram)

Durante sua participação no "Fantástico" exibido no último domingo (26), a apresentadora Xuxa Meneghel acabou revelando, sem querer, trocas de mensagens privadas com Anitta e Juliette.

Enquanto comentava sua torcida para Ana Paula no "BBB 26", Xuxa mostrou na tela um grupo de mensagens criado para acompanhar o reality.

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Batizado de "BBB Treta", o espaço reunia também Junno Andrade, além das outras celebridades, e era utilizado para discutir os principais acontecimentos do programa.

O detalhe que chamou atenção veio depois da exibição: por conta do tamanho ampliado da fonte no celular da apresentadora, o conteúdo das conversas ficou visível para quem assistia.

Nas mensagens, Xuxa convida Juliette a chegar mais cedo em sua casa antes do programa para "falar mal do povo". Em resposta, Anitta demonstra interesse: "Aff, queria ver com vocês".

Em outro trecho, a apresentadora compartilha com a cantora um vídeo relacionado à vitória de Ana Paula.

Já durante a entrevista, Xuxa também comentou como o grupo enxergava a jornalista ao longo da competição.

"A única coisa que a gente sabia era que ela ia ser campeã. Você falou coisas que a gente gostaria de ter falado ou de ter ouvido, então foi uma coisa tão necessária, sabe?", encerrou.