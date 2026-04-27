Xuxa deixa vazar conversa de WhatsApp com Anitta e Juliette; veja

Durante sua participação no "Fantástico" exibido no último domingo (26), a apresentadora Xuxa Meneghel acabou revelando, sem querer, trocas de mensagens privadas com Anitta e Juliette.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Enquanto comentava sua torcida para Ana Paula no "BBB 26", Xuxa mostrou na tela um grupo de mensagens criado para acompanhar o reality.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Batizado de "BBB Treta", o espaço reunia também Junno Andrade, além das outras celebridades, e era utilizado para discutir os principais acontecimentos do programa.
O detalhe que chamou atenção veio depois da exibição: por conta do tamanho ampliado da fonte no celular da apresentadora, o conteúdo das conversas ficou visível para quem assistia.
Nas mensagens, Xuxa convida Juliette a chegar mais cedo em sua casa antes do programa para "falar mal do povo". Em resposta, Anitta demonstra interesse: "Aff, queria ver com vocês".
Em outro trecho, a apresentadora compartilha com a cantora um vídeo relacionado à vitória de Ana Paula.
Já durante a entrevista, Xuxa também comentou como o grupo enxergava a jornalista ao longo da competição.
"A única coisa que a gente sabia era que ela ia ser campeã. Você falou coisas que a gente gostaria de ter falado ou de ter ouvido, então foi uma coisa tão necessária, sabe?", encerrou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Veja reação de William Bonner ao receber 33 estatuetas no 'Troféu Imprensa'
- Mariana Morais Virginia é diagnosticada com doença e expõe drama ao público
- Mariana Morais MrBeast desmente acusações de ex-funcionária brasileira e cita provas
- Mariana Morais Quem do 'BBB 26' terá contrato renovado? TV Globo define favoritos; veja
- Mariana Morais Tadeu Schmidt revela se é safado e detalha intimidade com a esposa
- Mariana Morais Casa do Patrão: Candidata do 'BBB 26' vai parar em novo reality de Boninho