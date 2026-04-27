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Ana Paula tem dívidas expostas na TV por porteiro de prédio

Campeã do 'BBB 26' foi exposta ao vivo nas telinhas; assista

Ana Paula tem dívidas expostas na TV por porteiro de prédio - (crédito: TV Globo)
Ana Paula tem dívidas expostas na TV por porteiro de prédio - (crédito: TV Globo)

Vencedora do "BBB 26", a jornalista Ana Paula Renault passou por uma situação inusitada durante sua participação no "Domingão com Huck", exibido na noite do último domingo (26).

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No palco comandado por Luciano Huck, ela acabou surpreendida com a exposição de pendências financeiras ao vivo.

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A revelação partiu de Natanael, porteiro do prédio onde a jornalista mora e frequentemente mencionado por ela ao longo do confinamento no reality.

Em tom descontraído, ele elogiou a ex-BBB antes de trazer à tona a situação financeira da ex-sister:

"Ana Paula, tenho uma notícia que não vai ser muito boa pra você. Tem 2 (taxas de) condomínios atrasados, conta de luz, mas pelo prêmio que você ganhou, não vai ser problema de você pagar, não é?!".

Entre risadas da plateia, Ana Paula entrou na brincadeira e respondeu ao porteiro, tentando contornar a exposição: "Seu Natanael, não me exponha", disse, também rindo da situação.

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/04/2026 10:58
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