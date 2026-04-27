InícioColunistas#Mariana Morais
CAOS!

Tia Milena e Juliano Floss 'dão fuga' e tacam o terror nos Estúdios Globo

Ex-BBBs estiveram no antigo Projac para o cumprimento da agenda pós-BBB

Tia Milena e Juliano Floss 'dão fuga' e tacam o terror nos Estúdios Globo - (crédito: Instagram)
Tia Milena e Juliano Floss 'dão fuga' e tacam o terror nos Estúdios Globo - (crédito: Instagram)

A movimentação nos bastidores dos Estúdios Globo continua intensa após o fim do "BBB 26".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na noite deste domingo (26), Milena Moreira e Juliano Floss protagonizaram um momento de caos e diversão ao circularem pelo antigo Projac em um dos carrinhos elétricos usados na emissora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Tia Milena, vice-campeã da atração, assumiu a direção enquanto levava o terceiro colocado da temporada como passageiro.

Empolgado com o pós-reality, Juliano chegou a incentivar manobras mais radicais durante o trajeto, incluindo até um pedido de “drift”.

“Roubamos um carrinho. Agora não perde mais estalecas”, brincou Floss.

Os dois estavam nos estúdios para compromissos relacionados ao "Domingão com Huck", que inclusive, contou com a presença da campeã Ana Paula Renault.

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/04/2026 11:06
SIGA
x