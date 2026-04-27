Tia Milena e Juliano Floss 'dão fuga' e tacam o terror nos Estúdios Globo

A movimentação nos bastidores dos Estúdios Globo continua intensa após o fim do "BBB 26".
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Na noite deste domingo (26), Milena Moreira e Juliano Floss protagonizaram um momento de caos e diversão ao circularem pelo antigo Projac em um dos carrinhos elétricos usados na emissora.
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Tia Milena, vice-campeã da atração, assumiu a direção enquanto levava o terceiro colocado da temporada como passageiro.
Empolgado com o pós-reality, Juliano chegou a incentivar manobras mais radicais durante o trajeto, incluindo até um pedido de “drift”.
“Roubamos um carrinho. Agora não perde mais estalecas”, brincou Floss.
Os dois estavam nos estúdios para compromissos relacionados ao "Domingão com Huck", que inclusive, contou com a presença da campeã Ana Paula Renault.
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