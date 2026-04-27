L7nnon vence briga judicial contra viúva de John Lennon; entenda

O rapper L7nnon obteve uma decisão favorável na Justiça em uma disputa envolvendo Yoko Ono, viúva de John Lennon.

Com o entendimento atual do tribunal, o artista está autorizado a seguir utilizando seu nome artístico enquanto o processo continua em análise.

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A controvérsia teve início após o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) negar o registro da marca “L7NNON”, apontando possível semelhança com o sobrenome Lennon, ligado ao ex-integrante dos The Beatles.

A defesa da artista japonesa sustentava que o uso poderia gerar confusão entre o público.

Ao recorrer, o cantor brasileiro conseguiu reverter a situação em caráter provisório. Na avaliação dos desembargadores, não há, neste momento, risco concreto de associação indevida entre as duas figuras.

Um dos argumentos considerados foi a diferença de público: enquanto L7nnon está inserido no cenário do rap e do trap, John Lennon é historicamente vinculado ao rock, o que diminuiria a possibilidade de confusão.

Outro fator relevante para a decisão foi a própria construção do nome artístico. A substituição de letras por números foi entendida como um elemento distintivo capaz de conferir identidade própria ao rapper.

Além disso, os magistrados ponderaram os impactos práticos de uma eventual proibição, já que o artista consolidou sua carreira sob essa identidade, e uma mudança poderia acarretar prejuízos profissionais e financeiros.

A Justiça também avaliou que a manutenção do nome não compromete a memória nem o legado de John Lennon.

Apesar disso, o caso ainda não está encerrado: a decisão é provisória, e Yoko Ono pode apresentar novos recursos ao longo do processo.