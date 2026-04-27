José Loreto encontra suposto 'irmão gêmeo' e teoria inusitada vem à tona - (crédito: Instagram)

Uma interação curiosa tomou conta das redes sociais após José Loreto entrar em contato por vídeo com um jovem que vem sendo apontado como seu "irmão gêmeo perdido".

A conversa rapidamente chamou a atenção do público, que há muitos dias pedia que o ator entrasse em contato com o suposto irmão, chamado Lorran.

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Durante a chamada, o ator brincou com a semelhança e aproveitou para saber mais sobre a vida do rapaz.

Foi nesse momento que descobriu que o jovem nasceu em Itaboraí, município localizado a cerca de 36 km de Niterói, cidade natal de José Loreto, alimentando ainda mais a teoria da conspiração de que os dois são irmãos perdidos.

Entenda

A repercussão começou depois que um vídeo de Lorran passou a circular nas redes, em que ele participava de uma entrevista na TV.

Internautas não demoraram a destacar a aparência parecida entre os dois, o que impulsionou a história e levou ao contato entre eles.

Com o caso viralizando, usuários também passaram a sugerir uma mobilização online para ajudar o jovem a realizar um implante dentário.