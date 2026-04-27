Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida

A passagem de Ana Paula Renault por um bar no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro, terminou em aglomeração na noite do último domingo (27).
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Recém-consagrada campeã do "BBB 26", a jornalista atraiu uma multidão de admiradores e acabou permanecendo pouco tempo no local.
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Registros feitos por fotógrafos mostram o momento em que ela é cercada por fãs, posa para fotos, grava vídeos e tenta aproveitar a visita.
Apesar da recepção calorosa, Ana Paula conseguiu tomar apenas um gole de cerveja oferecido por um fã antes de decidir ir embora, deixando o estabelecimento de carro em meio ao alvoroço.
A dificuldade para permanecer no bar também foi relatada por quem estava presente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um fã descreveu a situação:
"Gente, a Ana Paula tentou vir nesse bar restaurante aqui, mas não tem como, é impossível", afirmou, ao mostrar a movimentação intensa ao redor da ex-BBB.
SOCORRO! Ana Paula tentou parar em barzinho para tomar cerveja, mas não conseguiu por conta da aglomeração de fãs:— poponze (@poponze) April 27, 2026
“Eu só queria tomar um chope, gente.” pic.twitter.com/yVIgdoRagr
Ana Paula tentou ir a um bar mas não conseguiu ficar muito tempo devido volume de pessoas que chegaram em seguida. pic.twitter.com/giq69mHEFW— POPTime (@poptime) April 27, 2026
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