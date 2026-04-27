Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida - (crédito: Reprodução/X)

A passagem de Ana Paula Renault por um bar no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro, terminou em aglomeração na noite do último domingo (27).

Recém-consagrada campeã do "BBB 26", a jornalista atraiu uma multidão de admiradores e acabou permanecendo pouco tempo no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Registros feitos por fotógrafos mostram o momento em que ela é cercada por fãs, posa para fotos, grava vídeos e tenta aproveitar a visita.

Apesar da recepção calorosa, Ana Paula conseguiu tomar apenas um gole de cerveja oferecido por um fã antes de decidir ir embora, deixando o estabelecimento de carro em meio ao alvoroço.

A dificuldade para permanecer no bar também foi relatada por quem estava presente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um fã descreveu a situação:

"Gente, a Ana Paula tentou vir nesse bar restaurante aqui, mas não tem como, é impossível", afirmou, ao mostrar a movimentação intensa ao redor da ex-BBB.

SOCORRO! Ana Paula tentou parar em barzinho para tomar cerveja, mas não conseguiu por conta da aglomeração de fãs:



“Eu só queria tomar um chope, gente.” pic.twitter.com/yVIgdoRagr — poponze (@poponze) April 27, 2026