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Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida

Campeã do 'BBB 26', no entanto, conseguiu tomar um gole de cerveja de um fã que estava sentado no bar

Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida - (crédito: Reprodução/X)
Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida - (crédito: Reprodução/X)

A passagem de Ana Paula Renault por um bar no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro, terminou em aglomeração na noite do último domingo (27).

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Recém-consagrada campeã do "BBB 26", a jornalista atraiu uma multidão de admiradores e acabou permanecendo pouco tempo no local.

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Registros feitos por fotógrafos mostram o momento em que ela é cercada por fãs, posa para fotos, grava vídeos e tenta aproveitar a visita.

Apesar da recepção calorosa, Ana Paula conseguiu tomar apenas um gole de cerveja oferecido por um fã antes de decidir ir embora, deixando o estabelecimento de carro em meio ao alvoroço.

A dificuldade para permanecer no bar também foi relatada por quem estava presente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um fã descreveu a situação:

"Gente, a Ana Paula tentou vir nesse bar restaurante aqui, mas não tem como, é impossível", afirmou, ao mostrar a movimentação intensa ao redor da ex-BBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/04/2026 12:00
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