Casa do Patrão: Leandro Hassum comete gafe ao vivo e vira chacota na web - (crédito: Record/Disney+)

O encerramento da primeira edição do reality "Casa do Patrão", exibido pela Record na madrugada desta terça-feira (28), repercutiu negativamente nas redes sociais e colocou o apresentador Leandro Hassum no centro das críticas.

A confusão aconteceu durante o momento final da atração, quando ele se equivocou ao anunciar a programação seguinte da emissora.

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Ao se despedir do público, o humorista acabou se enrolando ao citar os próximos conteúdos, o que rapidamente chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão.

"Bom gente, a gente vai ficando por aqui, mas você segue no Disney Plus para descobrir quem vai o Patrão. Fique agora com o jornal, tchau, um beijo! Jornal da Record Boletim 24 horas, decsulpe... não é o Jornal da Record, você fica com Chicago Fire", soltou o apresentador.

O deslize gerou uma onda de comentários no X, antigo Twitter, onde internautas não pouparam críticas tanto à condução do programa quanto à forma como o episódio foi finalizado.

Um dos pontos mais questionados foi o fato de a edição ter terminado sem revelar quem venceu a disputa e se tornou o primeiro “Patrão” da temporada.

Entre as reações, usuários ironizaram a decisão da emissora de interromper o reality no meio de uma prova.

"Imagina você parar um reality no meio de uma prova, pra passar Chicago fire", criticou um perfil. Outros comentários também destacaram a desorganização percebida na atração.

"Ele errando a programação pqp estou fascinado com a bagunça que esse reality é kkkkkk", escreveu um internauta, enquanto outro disparou: "Programa mal feito do caramba".

As críticas se estenderam à performance de Hassum como apresentador. "FRACASSO desorganizado, Hassum perdido e sem graça nenhuma", disse um usuário.

Já outro apontou problemas na dinâmica do reality: "Apresentador fraquinho, prova mal organizada, quem era eliminado já devia sair do local da prova para não atrapalhar os demais", pontuou.