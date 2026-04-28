Casa do Patrão: Leandro Hassum comete gafe ao vivo e vira chacota na web

O encerramento da primeira edição do reality "Casa do Patrão", exibido pela Record na madrugada desta terça-feira (28), repercutiu negativamente nas redes sociais e colocou o apresentador Leandro Hassum no centro das críticas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A confusão aconteceu durante o momento final da atração, quando ele se equivocou ao anunciar a programação seguinte da emissora.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao se despedir do público, o humorista acabou se enrolando ao citar os próximos conteúdos, o que rapidamente chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão.
"Bom gente, a gente vai ficando por aqui, mas você segue no Disney Plus para descobrir quem vai o Patrão. Fique agora com o jornal, tchau, um beijo! Jornal da Record Boletim 24 horas, decsulpe... não é o Jornal da Record, você fica com Chicago Fire", soltou o apresentador.
O deslize gerou uma onda de comentários no X, antigo Twitter, onde internautas não pouparam críticas tanto à condução do programa quanto à forma como o episódio foi finalizado.
Um dos pontos mais questionados foi o fato de a edição ter terminado sem revelar quem venceu a disputa e se tornou o primeiro “Patrão” da temporada.
Entre as reações, usuários ironizaram a decisão da emissora de interromper o reality no meio de uma prova.
"Imagina você parar um reality no meio de uma prova, pra passar Chicago fire", criticou um perfil. Outros comentários também destacaram a desorganização percebida na atração.
"Ele errando a programação pqp estou fascinado com a bagunça que esse reality é kkkkkk", escreveu um internauta, enquanto outro disparou: "Programa mal feito do caramba".
As críticas se estenderam à performance de Hassum como apresentador. "FRACASSO desorganizado, Hassum perdido e sem graça nenhuma", disse um usuário.
Já outro apontou problemas na dinâmica do reality: "Apresentador fraquinho, prova mal organizada, quem era eliminado já devia sair do local da prova para não atrapalhar os demais", pontuou.
O corte seco, encerrando o programa sem o resultado da prova KKKKKKK #EstreiaCasaDoPatrão pic.twitter.com/ujS0zMlAgC— Dantas (@Dantinhas) April 28, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida
- Mariana Morais José Loreto encontra suposto 'irmão gêmeo' e teoria inusitada vem à tona
- Mariana Morais L7nnon vence briga judicial contra viúva de John Lennon; entenda
- Mariana Morais Tia Milena e Juliano Floss 'dão fuga' e tacam o terror nos Estúdios Globo
- Mariana Morais Ana Paula tem dívidas expostas na TV por porteiro de prédio
- Mariana Morais Veja como ficou a van de Anderson Neiff após ataque a tiros