Casa do Patrão: Boninho ameaça expulsar participante e gera climão já no 1º dia - (crédito: Record)

A madrugada desta terça-feira (27) foi marcada por um momento de tensão no reality "Casa do Patrão", exibido pela Record e dirigido por Boninho.

Conhecido pelo estilo "papo reto", o diretor chamou a atenção de um dos participantes após um comportamento considerado inadequado dentro da casa.

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A situação aconteceu logo depois da prova que definiu o primeiro "Patrão" da temporada.

O participante Thiago foi flagrado mexendo no interfone do confinamento, o que motivou uma repreensão imediata diante dos demais concorrentes, acompanhada, inclusive, de uma ameaça de expulsão.

"Senhor, o senhor brinca com o microfone, com o telefone, o senhor está eliminado! Então o senhor pare com isso!", disparou Boninho. "Amigo, Thiago", alertou uma participante.

Após o susto, o competidor tentou justificar a atitude, dizendo que buscava informações sobre o jantar do "Patrão", já que ele é o responsável pela preparação das refeições.

A colega explicou que o contato partiria do próprio líder da casa. "Não, é ele que vai te ligar", disse a participante. "Que susto! Ele que me liga", encerrou Thiago.

O episódio rapidamente repercutiu no X, antigo Twitter, onde internautas comentaram o tom adotado pelo diretor. Parte do público demonstrou nostalgia em relação às broncas conhecidas de Boninho.

"Ai que saudades que eu eu tava das broncas dele", escreveu um usuário. Outro reagiu com humor: "Qualquer alopro do Boninho nesse forçado vai ser cinema pra mim kkkk", disse.