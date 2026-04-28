Ana Paula é escalada para alavancar audiência de programa da Globo

A programação do GNT ganha novidades com a chegada de uma nova temporada do "Saia Justa", que estreia no próximo dia 29, às 22h30.
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Entre os nomes confirmados para a bancada está Ana Paula Renault, vencedora do "BBB 26", que passa a integrar o elenco fixo da atração.
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Ela dividirá o sofá com Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette e Tati Machado, formando um time que promete conduzir debates sobre temas atuais e comportamentais.
O episódio inaugural trará como eixo central questões relacionadas ao universo profissional, como pressão por resultados, competitividade e desafios no ambiente de trabalho.
A proposta é ampliar a conversa para experiências pessoais e coletivas ligadas a esse contexto.
Além disso, a estreia também abre espaço para reflexões sobre reviravoltas na vida, abordando perdas, conquistas recentes e os impactos dessas mudanças.
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