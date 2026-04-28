Isabel Fillardis é pedida em casamento durante peça de teatro no Rio - (crédito: TV Globo/Instagram)

Um momento inesperado marcou a noite desta segunda-feira (27) no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ao fim da apresentação do espetáculo “O Começo do Fim”, a atriz Isabel Fillardis foi surpreendida no palco com um pedido de casamento feito pelo ator Well Aguiar.

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Diante da plateia, ele se ajoelhou e apresentou a aliança, transformando o encerramento da peça em uma cena ainda mais emocionante.

"Você aceita migrar de minha princesa para minha rainha?", perguntou Well. "Eu aceito", respondeu Isabel.

A reação do público foi imediata, com aplausos celebrando o momento. "Eu amo você", frisou o ator.

O casal mantém um relacionamento desde 2022 e, apesar da exposição profissional, costuma preservar a vida pessoal longe dos holofotes.