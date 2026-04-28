Filha de Leonardo expõe briga e afastamento do pai: 'Pela minha vida'

Jéssica Beatriz Costa se emocionou ao relembrar um período conturbado na relação com o pai, o cantor Leonardo.

Ao abordar questões familiares, ela revelou que passou por uma fase de afastamento marcada por mágoas acumuladas, mesmo sem ter ocorrido uma discussão direta entre os dois.

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De acordo com Jéssica, o distanciamento surgiu de sentimentos guardados ao longo do tempo.

“Briguei sozinha. Não teve discussão. Eu que guardei aquilo dentro de mim”, disse, ao explicar que enfrentava um momento emocionalmente delicado.

A situação começou a mudar quando ela recebeu o diagnóstico de que precisaria realizar uma cirurgia cardíaca.

Diante da impossibilidade de custear o procedimento, decidiu procurar o pai após um período sem contato.

“Foi pela minha vida. Eu ainda estava muito magoada, mas precisava resolver aquilo”, contou.

Ao retomar a conversa, a reação de Leonardo surpreendeu. “Pedi perdão e ele respondeu: ‘Perdoar por quê? Está tudo bem. Me passa o contato do médico que eu resolvo’”, relatou, visivelmente abalada.

A influenciadora afirmou que o episódio teve impacto profundo em sua forma de enxergar o perdão.

Segundo ela, manter ressentimentos pode prolongar sofrimentos desnecessários. “Às vezes a gente está brigando sozinho e alimentando algo que só faz mal”, refletiu.

Por fim, Jéssica destacou o principal aprendizado que tirou da experiência. “Foi difícil, mas o perdão liberta”, concluiu.