Milena pode dividir o comando do 'Mais Você' com Ana Maria Braga; entenda

Após conquistar o segundo lugar no “BBB 26”, Milena Moreira passou a integrar o radar da Globo para novos projetos.
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A emissora já agendou uma reunião com a ex-participante e sua equipe para discutir possibilidades de contrato, ampliando a relação que começou logo após o fim do reality.
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Entre as ideias em avaliação, está a participação da influenciadora no “Mais Você”, atração comandada por Ana Maria Braga.
A proposta inicial prevê que Milena seja aproveitada no ambiente digital, explorando sua forte presença nas redes sociais, onde acumula mais de 3 milhões de seguidores, e já realiza campanhas publicitárias vinculadas ao grupo.
De acordo com informações do F5, o vínculo atual com o braço digital da emissora, previsto para terminar em julho, deve ser renovado.
Paralelamente, existe a possibilidade de um contrato artístico mais amplo, impulsionado pela repercussão de suas recentes participações em programas da casa.
Uma das alternativas em estudo é a criação de um quadro fixo dentro do “Mais Você”, embora o formato ainda não esteja definido.
A decisão final dependerá do encontro marcado para maio, quando detalhes do acordo devem ser alinhados entre a emissora, a ex-BBB e seus representantes.
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