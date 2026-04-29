Casa do Patrão: Boninho dá bronca em participantes por cultuar religião - (crédito: Record)

Um momento de oração protagonizado por Nataly Silva na “Casa do Patrão” acabou sendo abruptamente interrompido por Boninho na terça-feira (28).

O diretor interveio durante a atividade e repreendeu a iniciativa, destacando que o confinamento se trata de uma disputa e não de um encontro coletivo com fins religiosos, encerrando imediatamente a prática.

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Na sequência, Boninho se dirigiu a todos os participantes com um recado direto, reforçando a necessidade de concentração no jogo.

Ele também chamou atenção para a importância da autonomia individual, orientando os confinados a não se deixarem influenciar pelo comportamento dos colegas.

A postura firme evidenciou mais uma intervenção do diretor, que já vinha acumulando advertências desde a estreia do programa, que aconteceu na última segunda-feira (27).

A reação dentro da casa foi de surpresa diante do posicionamento incisivo do diretor, que enfatizou que cada jogador deve sustentar suas próprias convicções ao longo da competição.

Por fim, Boninho reiterou que as normas estabelecidas são válidas para todos os participantes, sem exceções.