A frase polêmica que motivou Alberto Cowboy a processar Tia Milena após o 'BBB 26'

Alberto Cowboy se manifestou publicamente após as declarações de Milena Moreira durante o "Domingão", que terminou em um processo judicial do ex-BBB contra a recreadora infantil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A vice-campeã do "BBB 26" chamou o veterano de "vagabundo" e "mentiroso" ao vivo, o que levou a equipe jurídica dele a tomar medidas e ingressar com uma ação judicial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Cowboy classificou a situação, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, como negativa e criticou a postura adotada pela ex-colega de reality.
Segundo ele, é frustrante ver alguém priorizando ataques pessoais em vez de valorizar a própria trajetória após o programa.
Para o ex-BBB, os conflitos vividos no confinamento deveriam ter ficado no passado.
“O jogo acabou. A vida aqui fora precisa seguir com educação e respeito”, pontuou Alberto, ao reforçar que não concorda com ofensas ou tentativas de prejudicar sua reputação.
Ele também chamou atenção para as consequências das falas fora do ambiente do reality, destacando que declarações públicas envolvem responsabilidades legais e éticas.
Na avaliação de Cowboy, apesar dos erros cometidos durante o programa, é fundamental diferenciar o contexto do entretenimento da preservação da imagem e da honra dos participantes.
Saiba Mais
- Mariana Morais Milena pode dividir o comando do 'Mais Você' com Ana Maria Braga; entenda
- Mariana Morais Curta-metragem do jovem ator Gabriel Brennecke conquista vaga em Cannes
- Mariana Morais Filha de Leonardo expõe briga e afastamento do pai: 'Pela minha vida'
- Mariana Morais Isabel Fillardis é pedida em casamento durante peça de teatro no Rio
- Mariana Morais Ana Paula é escalada para alavancar audiência de programa da Globo
- Mariana Morais Bell Marques, Rafa e Pipo desembarcam em Brasília com a 'Corrida 100% Você'
- Mariana Morais Luana Piovani rebate ameaça de Virginia e aponta consequências após polêmica
- Mariana Morais Casa do Patrão: Leandro Hassum comete gafe ao vivo e vira chacota na web
- Mariana Morais Ana Paula tenta 'tomar umas' em bar, causa alvoroço e sai fugida
- Mariana Morais José Loreto encontra suposto 'irmão gêmeo' e teoria inusitada vem à tona
- Mariana Morais Xuxa deixa vazar conversa de WhatsApp com Anitta e Juliette; veja
- Mariana Morais Veja reação de William Bonner ao receber 33 estatuetas no 'Troféu Imprensa'
- Mariana Morais Virginia é diagnosticada com doença e expõe drama ao público
- Mariana Morais MrBeast desmente acusações de ex-funcionária brasileira e cita provas