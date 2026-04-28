A frase polêmica que motivou Alberto Cowboy a processar Tia Milena após o 'BBB 26' - (crédito: InstagramTV Globo)

Alberto Cowboy se manifestou publicamente após as declarações de Milena Moreira durante o "Domingão", que terminou em um processo judicial do ex-BBB contra a recreadora infantil.

A vice-campeã do "BBB 26" chamou o veterano de "vagabundo" e "mentiroso" ao vivo, o que levou a equipe jurídica dele a tomar medidas e ingressar com uma ação judicial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cowboy classificou a situação, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, como negativa e criticou a postura adotada pela ex-colega de reality.

Segundo ele, é frustrante ver alguém priorizando ataques pessoais em vez de valorizar a própria trajetória após o programa.

Para o ex-BBB, os conflitos vividos no confinamento deveriam ter ficado no passado.

“O jogo acabou. A vida aqui fora precisa seguir com educação e respeito”, pontuou Alberto, ao reforçar que não concorda com ofensas ou tentativas de prejudicar sua reputação.

Ele também chamou atenção para as consequências das falas fora do ambiente do reality, destacando que declarações públicas envolvem responsabilidades legais e éticas.

Na avaliação de Cowboy, apesar dos erros cometidos durante o programa, é fundamental diferenciar o contexto do entretenimento da preservação da imagem e da honra dos participantes.