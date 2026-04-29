Casa do Patrão: Leandro Hassum confunde dinâmica com 'BBB' e é detonado - (crédito: Record)

Uma gafe cometida por Leandro Hassum chamou atenção nas redes sociais durante a exibição de "Casa do Patrão", reality dirigido por Boninho na Record, na noite de terça-feira (28).

O apresentador acabou se confundindo ao usar um termo popularizado pelo "Big Brother Brasil", ao se referir a um participante do novo programa.

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Ao anunciar que falaria com o Patrão da semana, Lupis Fellipe, Hassum trocou a nomenclatura e utilizou a palavra “Líder”, expressão consagrada no BBB para designar quem detém o principal poder da casa.

"Dentro da casa vamos conversar com nosso Líd... com o nosso grande Patrão, Luís!", disse ele, corrigindo-se imediatamente durante a transmissão ao vivo.

Na sequência, o apresentador seguiu com a dinâmica e iniciou a conversa com os confinados.

Ainda assim, o deslize repercutiu rapidamente nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, onde internautas comentaram o episódio.

"Tá sendo muito mais divertido comentar os ERROS", publicou um usuário. Outro comparou o ritmo do programa ao do reality da concorrência:

"Meu Deus, isso tá tão ruim, ninguém brigou ainda. No BBB esse horário a Sol estaria surtando com a Milena kkkkk".