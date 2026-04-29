Andressa Urach faz revelação chocante sobre vídeo íntimo com o filho

Após causar forte repercussão ao afirmar, há cerca de quatro meses, que teria gravado um vídeo íntimo com o próprio filho, Andressa Urach voltou a abordar o tema e trouxe novos esclarecimentos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em entrevista ao portal BNews, a criadora de conteúdo adulto e ex-Fazenda falou abertamente sobre a existência do suposto material envolvendo Arthur Urach.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na época do anúncio, a declaração gerou ampla repercussão negativa, com críticas intensas e questionamentos nas redes sociais.
O tema dominou discussões entre internautas e chegou a levantar rumores sobre possíveis restrições em plataformas digitais para a publicação do conteúdo.
Agora, meses depois, a própria Urach encerrou a controvérsia. De acordo com ela, toda a situação foi planejada como estratégia de divulgação.
"Então, todo mundo sabe que eu sou a rainha do marketing. Então, sim, foi marketing", revelou.
A influenciadora também comentou como enfrentou a avalanche de críticas. "Com inteligência e casca grossa. A internet julga muito, mas consome tudo escondido.
Eu aprendi faz tempo que quem grita demais geralmente é quem mais assiste. O que me protege é saber quem eu sou e quem é meu filho dentro de casa. O resto é barulho", afirmou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Casa do Patrão: Leandro Hassum confunde dinâmica com 'BBB' e é detonado
- Mariana Morais Casa do Patrão: Boninho dá bronca em participantes por cultuar religião
- Mariana Morais A frase polêmica que motivou Cowboy a processar Tia Milena após o BBB
- Mariana Morais Milena pode dividir o comando do 'Mais Você' com Ana Maria Braga; entenda
- Mariana Morais Curta-metragem do jovem ator Gabriel Brennecke conquista vaga em Cannes
- Mariana Morais Filha de Leonardo expõe briga e afastamento do pai: 'Pela minha vida'