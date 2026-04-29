Andressa Urach faz revelação chocante sobre vídeo íntimo com o filho - (crédito: Instagram)

Após causar forte repercussão ao afirmar, há cerca de quatro meses, que teria gravado um vídeo íntimo com o próprio filho, Andressa Urach voltou a abordar o tema e trouxe novos esclarecimentos.

Em entrevista ao portal BNews, a criadora de conteúdo adulto e ex-Fazenda falou abertamente sobre a existência do suposto material envolvendo Arthur Urach.

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Na época do anúncio, a declaração gerou ampla repercussão negativa, com críticas intensas e questionamentos nas redes sociais.

O tema dominou discussões entre internautas e chegou a levantar rumores sobre possíveis restrições em plataformas digitais para a publicação do conteúdo.

Agora, meses depois, a própria Urach encerrou a controvérsia. De acordo com ela, toda a situação foi planejada como estratégia de divulgação.

"Então, todo mundo sabe que eu sou a rainha do marketing. Então, sim, foi marketing", revelou.

A influenciadora também comentou como enfrentou a avalanche de críticas. "Com inteligência e casca grossa. A internet julga muito, mas consome tudo escondido.

Eu aprendi faz tempo que quem grita demais geralmente é quem mais assiste. O que me protege é saber quem eu sou e quem é meu filho dentro de casa. O resto é barulho", afirmou.