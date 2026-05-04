Prefeitura de SP expõe irregularidade de bar após denúncia de Ana Paula - (crédito: TV Globo)

Após a repercussão da denúncia feita por Ana Paula Renault envolvendo uma discussão motivada por som alto, o Bar Bernadette teve uma irregularidade confirmada pela Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira (4).

A verificação apontou que o estabelecimento opera em desacordo com o alvará de funcionamento.

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De acordo com o portal g1, equipes de fiscalização estiveram no endereço na madrugada de domingo (3), quando identificaram a divergência.

O espaço possui autorização para funcionar como restaurante e atividades semelhantes, com limite máximo de 100 pessoas, condição que não estaria sendo respeitada na prática.

Tudo começou quando a campeã do "BBB 26" foi até o local reclamar do barulho, já que seu apartamento fica próximo ao local.

A conversa, que havia começado de forma amistosa, acabou em um verdadeiro barraco. Ana Paula, inclusive, acionou a polícia para que a situação pudesse ser solucionada.

Antes da vistoria, o próprio bar havia divulgado uma nota afirmando estar com a documentação em dia. A apuração da prefeitura, no entanto, contrariou a versão apresentada pelo estabelecimento.

Ana Paula Renault se envolveu em uma discussão em um bar localizado ao lado de sua casa, após se incomodar com o som alto.



Segundo informações, ela desceu até o local para pedir que o volume fosse reduzido, já que o barulho estava muito alto. Apesar do pedido, os responsáveis… pic.twitter.com/yZpcKPOHeC — Central Reality (@centralreality) May 2, 2026



