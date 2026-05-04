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Prefeitura de SP expõe irregularidade de bar após denúncia de Ana Paula

Prefeitura confirmou que o estabelecimento estava sem alvará de funcionamento

Prefeitura de SP expõe irregularidade de bar após denúncia de Ana Paula - (crédito: TV Globo)
Prefeitura de SP expõe irregularidade de bar após denúncia de Ana Paula - (crédito: TV Globo)

Após a repercussão da denúncia feita por Ana Paula Renault envolvendo uma discussão motivada por som alto, o Bar Bernadette teve uma irregularidade confirmada pela Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira (4).

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A verificação apontou que o estabelecimento opera em desacordo com o alvará de funcionamento.

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De acordo com o portal g1, equipes de fiscalização estiveram no endereço na madrugada de domingo (3), quando identificaram a divergência.

O espaço possui autorização para funcionar como restaurante e atividades semelhantes, com limite máximo de 100 pessoas, condição que não estaria sendo respeitada na prática.

Tudo começou quando a campeã do "BBB 26" foi até o local reclamar do barulho, já que seu apartamento fica próximo ao local.

A conversa, que havia começado de forma amistosa, acabou em um verdadeiro barraco. Ana Paula, inclusive, acionou a polícia para que a situação pudesse ser solucionada.

Antes da vistoria, o próprio bar havia divulgado uma nota afirmando estar com a documentação em dia. A apuração da prefeitura, no entanto, contrariou a versão apresentada pelo estabelecimento.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 04/05/2026 11:30
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