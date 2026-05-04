Jordana faz pronunciamento para revelar se seus lábios são naturais ou não - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A ex-participante do “BBB 26”, Jordana Morais, recorreu às redes sociais para esclarecer comentários sobre sua aparência, especialmente em relação aos lábios.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, no último sábado (2), a influenciadora comentou a repercussão e respondeu às críticas.

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"Virou uma polêmica aqui fora", afirmou logo no início. "Foi uma coisa que falaram muito aqui fora, que foi sobre a minha boca. Muita gente elogiando, mas também muita gente questionando se era natural ou não. Outras pessoas criticando, falando que eu tinha exagerado nos procedimentos."

Durante o desabafo, Jordana relembrou que o tema já a acompanhava desde a infância, quando lidava com comentários negativos na escola.

"A minha boca, desde criança, sempre foi assunto na minha vida. Na escola, eu sofria muito bullying", contou.

Ela explicou que, apesar de sempre ter tido lábios volumosos, decidiu recorrer à aplicação de ácido hialurônico por conta de desconfortos relacionados ao clima de Brasília, onde vive.

"Eu, até então, moro em Brasília. Aqui, o clima é extremamente seco. O meu nariz sangra, a pele resseca, é realmente muito seco. E eu sempre tive a boca carnuda, a boca volumosa, e isso é uma coisa que feria muito. Sempre passei por isso."

A influenciadora detalhou ainda a quantidade utilizada no procedimento: 0,3 mililitros no lábio superior e 0,4 mililitros no inferior.

Segundo ela, existem diferentes tipos de ácido hialurônico, com finalidades distintas.

"Existem vários tipos de ácido hialurônico, com intensidades diferentes. Tem um ácido que é mais denso, então ele projeta mais, ele dá mais volume. E tem um ácido que é mais leve, que é mais fluido, mais voltado para hidratar e uniformizar a textura da boca. Foi exatamente o que aconteceu."

Ao final, Jordana reforçou sua postura em relação a intervenções estéticas. "Nunca neguei nenhum procedimento estético, nunca neguei nada. Não acho demérito nenhum você fazer algum procedimento estético, alguma cirurgia", declarou.