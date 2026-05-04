Após medida protetiva, briga entre Alanis Guillen e ex no Carnaval vem à tona - (crédito: Reprodução)

A concessão de uma medida protetiva à atriz Alanis Guillen contra a ex-companheira Giovanna Reis trouxe à tona novos relatos sobre o relacionamento, incluindo um episódio ocorrido durante o Carnaval de Salvador. As informações foram divulgadas pelo colunista Lucas Pasin.

De acordo com a publicação, a relação entre as duas era atravessada por crises frequentes de ciúmes.

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Uma das situações mais marcantes teria acontecido justamente durante a festa na capital baiana, pouco antes do rompimento, oficializado no fim de março.

Pessoas próximas à atriz, conhecida por seu trabalho em "Três Graças", já demonstravam incômodo com a dinâmica do casal.

Ainda segundo o relato, o comportamento de Giovanna era visto por amigos como controlador e abusivo, o que teria provocado sucessivos conflitos ao longo do namoro.

Com o término, o sentimento predominante entre o círculo próximo de Alanis teria sido de alívio.

Outro fator que gerava tensão constante era a convivência profissional da atriz com colegas de elenco da novela das 21h.

A proximidade com outros atores teria sido motivo recorrente de desentendimentos, alimentando discussões e episódios de ciúmes dentro da relação.