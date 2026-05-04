Após medida protetiva, briga entre Alanis Guillen e ex no Carnaval vem à tona

A concessão de uma medida protetiva à atriz Alanis Guillen contra a ex-companheira Giovanna Reis trouxe à tona novos relatos sobre o relacionamento, incluindo um episódio ocorrido durante o Carnaval de Salvador. As informações foram divulgadas pelo colunista Lucas Pasin.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a publicação, a relação entre as duas era atravessada por crises frequentes de ciúmes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Uma das situações mais marcantes teria acontecido justamente durante a festa na capital baiana, pouco antes do rompimento, oficializado no fim de março.
Pessoas próximas à atriz, conhecida por seu trabalho em "Três Graças", já demonstravam incômodo com a dinâmica do casal.
Ainda segundo o relato, o comportamento de Giovanna era visto por amigos como controlador e abusivo, o que teria provocado sucessivos conflitos ao longo do namoro.
Com o término, o sentimento predominante entre o círculo próximo de Alanis teria sido de alívio.
Outro fator que gerava tensão constante era a convivência profissional da atriz com colegas de elenco da novela das 21h.
A proximidade com outros atores teria sido motivo recorrente de desentendimentos, alimentando discussões e episódios de ciúmes dentro da relação.
Saiba Mais
- Mariana Morais Jordana faz pronunciamento para revelar se seus lábios são naturais ou não
- Mariana Morais Prefeitura de SP expõe irregularidade de bar após denúncia de Ana Paula
- Mariana Morais Treinador de Hortência, Fábio Aquino dá detalhes do treino da ex-jogadora para ganho de massa e mobilidade
- Mariana Morais Emilia Pedersen faz participação nos EUA em longa para combater o bullying
- Mariana Morais VÍDEO: Participante desiste da 'Casa do Patrão' após graves acusações
- Mariana Morais Virginia toma atitude e deixa escapar suposta crise em romance com Vini Jr