Mãe de Vini Jr. toma atitude e reforça rumores de término do filho com Virginia

A noite da última segunda-feira (4) movimentou as redes sociais após uma publicação de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

Em meio aos rumores sobre uma possível crise no relacionamento do atleta com Virginia Fonseca, internautas interpretaram uma mensagem compartilhada por ela como indireta sobre o momento vivido pelo filho.

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Nos stories do Instagram, Fernanda publicou um versículo bíblico com tom reflexivo, o que rapidamente repercutiu entre seguidores.

"Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa (Eclesiastes 3:1-8)", escreveu.

As especulações sobre o casal ganharam força após uma mudança no comportamento digital do jogador.

Nesta segunda (4), ele havia publicado um registro ao lado da influenciadora, em que os dois apareciam cantando juntos durante uma festa.

A imagem, no entanto, foi apagada ainda no mesmo dia, antes do prazo padrão de 24 horas da plataforma, atitude que levantou suspeitas de um possível afastamento.

Esse não foi o único detalhe observado pelos fãs. Dias antes, a ausência de interações de Virginia em uma postagem recente do atacante já havia chamado atenção e alimentado comentários nas redes.

Entre os internautas, não faltaram teorias. "Perceberam que Virgínia nem curtiu nem comentou na foto do gato dela", apontou um perfil, acompanhado de emoji de surpresa.

"Só vim procurar o comentário da @virginia...", escreveu outro. "Cadê o comentário da vivibora?", questionou um terceiro.

"Vini terminou com ela para focar somente na copa", sugeriu mais um usuário. "Achei estranho também", concordou outra pessoa.

Já um perfil levantou uma hipótese diferente: "Ela que deve ter terminado com ele depois da ultima querida que ele levou pro jogo".























