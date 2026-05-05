Tia Milena esculacha João Guilherme em live e motivo vem à tona: 'Feioso'

A ex-BBB Milena Moreira protagonizou um momento tenso nas redes sociais após uma interação ao vivo com o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

A transmissão, realizada na noite de segunda-feira (4), acabou repercutindo depois de uma troca de indiretas envolvendo também o influenciador Brino.

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A situação começou quando Milena entrou na live já em andamento. Durante a conversa, João comentou sobre o influenciador e foi mal interpretado pela ex-BBB.

"Nossa, esse Bruno (Brino) é chato! Obrigado, viu", disse o ator, referindo-se ao amigo. No entanto, Milena entendeu que o comentário era direcionado a ela e reagiu de imediato.

"Quem que é chata? Ele me chamou de chata, chato é você! Feioso", respondeu. Diante da confusão, João tentou esclarecer: "Não, não, não, chato é ele aqui".

Apesar da explicação, o clima seguiu desconfortável. Em tom irônico, João Guilherme fez uma observação que rapidamente viralizou.

"Car#lho, é isso aí Milena, fala mesmo. Você ganhou um programa sendo você mesma, que coisa linda, é isso mesmo", disparou.

Sem recuar, a ex-participante rebateu com sarcasmo: "É isso mesmo, eu sou chata pra car#lho, hoje no Pão de Açúcar todos falaram isso".

O episódio ganhou grande repercussão no X, onde usuários criticaram a postura de Milena e analisaram a reação do ator.

"Ele sendo irônico e colocando ela no lugar dela com educação", avaliou um perfil. "Ela precisa de uma assessoria urgente. Ela é muito 'espontânea' que chega ser desagradável", comentou outro.

"Ela se sente muito confortável pra falar da aparência dos outros do nada", escreveu um terceiro.

Já outro internauta destacou o tom da resposta de João: "João Guilherme colocando ela no lugar dela kkkkkk Ironizando que ela 'ganhou' kkkkk amei".



























