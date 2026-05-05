Boninho arma plano caótico para alavancar sucesso da 'Casa do Patrão' - (crédito: Reprodução/X)

Responsável pela criação do reality “Casa do Patrão”, o diretor Boninho movimentou as redes sociais ao sugerir uma solução inusitada para a saída de Jovan do programa.

A proposta foi compartilhada na madrugada desta terça-feira (5), por meio do X.

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Na publicação, o ex-diretor da TV Globo levantou a possibilidade de inserir um ator no confinamento como forma de surpreender os participantes e movimentar a dinâmica do jogo.

A ideia seria uma participação temporária, com o objetivo de provocar conflitos e gerar reações dentro da casa.

"Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror! E Ele pede pra sair!!! Diz ai…", escreveu.

A sugestão rapidamente ganhou repercussão entre os internautas, que reagiram com entusiasmo e também com novas ideias para agitar o reality.

"Sim, queremos entretenimento, esse povo tá com medo de cancelamento, tudo na retranca", comentou um usuário. "Se quiser eu posso entrar no jogo daqui a duas semanas, sou expulsa", brincou outro.

Outros perfis também aproveitaram para sugerir mudanças no elenco. "Bota um puxadinho com 4 novos participantes barraqueiros. Falta sal no bolo para dar liga as vezes", opinou um internauta.

Já outro reforçou a expectativa por mais conflitos no programa: "Só queremos o caos que você nos prometeu! Essa casa tá tranquila demais… cadê as tretas, os conflitos, a emoção?".