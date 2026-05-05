Robinho Jr. age contra Neymar e imagens polêmicas podem vir à tona

Robinho Jr., de 18 anos, veio a público nesta segunda-feira (4/5) após um episódio envolvendo Neymar Jr. durante um treino do Santos FC.

Por meio de uma notificação extrajudicial enviada ao clube, o atleta detalhou o ocorrido e afirmou ter sido vítima de agressão. No documento, ele também sinaliza a possibilidade de rescindir o vínculo contratual.

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O desentendimento teria acontecido na manhã de domingo (3/5), no CT Rei Pelé. Segundo o material, assinado pelos representantes de Robinho Jr. e divulgado pelo portal GE, Neymar teria adotado uma postura agressiva durante a atividade.

Entre as acusações, constam ofensas verbais, além de uma “rasteira” e “um tapa violento no rosto”.

Diante da situação, o jogador solicita uma reunião com a diretoria para discutir a rescisão de contrato, alegando “ausência de condições mínimas de segurança” no ambiente de trabalho.

Seus representantes também pedem a abertura de uma investigação interna, acesso às imagens do treinamento e um posicionamento oficial do clube sobre as medidas adotadas.

“O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé”, informou o clube.

De acordo com informações divulgadas pelo ge, o atrito teria começado após Neymar se incomodar com um drible aplicado pelo companheiro e pedir para que ele “maneirasse”.

A discussão evoluiu para um empurra-empurra e, segundo relatos, culminou nas agressões descritas no documento.

Apesar disso, fontes indicam que a situação foi posteriormente amenizada no vestiário, após um pedido de desculpas por parte do camisa 10.