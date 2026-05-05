Tia Milena expõe segredo íntimo de Juliano Floss e Marina Sena à TV Globo

Uma conversa descontraída acabou rendendo um suposto "spoiler" inesperado sobre a vida pessoal de Marina Sena e Juliano Floss.
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Na noite de segunda-feira (4), a ex-BBB Milena Moreira esteve na casa do repórter Ivo Madoglio, que integra a equipe do "Mais Você", e participou de uma chamada de vídeo com o dançarino, interação que acabou revelando mais do que o esperado.
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Durante o encontro, que teve direito a pizza, Ivo comentou ter ouvido detalhes da conversa e insinuou novidades sobre o casal. "Muita coisa pra atualizar sobre a vida alheia", disse Milena.
Em seguida, o repórter respondeu: "Escutei tudo, mas não vou contar nada pra ninguém. Falar baixo [...] Mas detalhe, vamos dar spoiler, eu já sei quem vai no casamento do Juliano".
O assunto seguiu e a própria ex-BBB acabou reforçando a informação. "O Juliano vai casar!", afirmou. Ivo, então, deu continuidade à provocação: "A gente sabe quem vai, esta pessoa vai", disse, referindo-se à própria Milena.
Surpresa, ela tentou desconversar: "Que que é isso? Eu?". O jornalista finalizou: "Tá aqui na minha casa e foi convidada".
A repercussão foi imediata nas redes sociais, especialmente no X, onde fãs reagiram ao possível casamento.
"Marina nunca se viu casando, e se resolver casar é porque realmente esses 111 dias longes um do outro mudaram a cabeça dela kkkkk", comentou um perfil.
"Enquanto o pessoal aqui fala que eles iam terminar", escreveu outro. "E quando a Milena postar tudo sobre o casamento sem querer", brincou mais um.
"Tomara que seja um eventão pra gente comentar muito", desejou outro internauta.
????FOFOCA: Aparentemente Juliano e Marina Sena vão casar! pic.twitter.com/rBZj2575wt— Central Reality (@centralreality) May 5, 2026
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