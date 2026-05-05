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Wesley Safadão reage a críticas por cachês milionários pagos por prefeituras

Cachê previsto para o cantor se apresentar em São João de Caruaru é de R$ 1,5 milhão, pagos com dinheiro público

Wesley Safadão reage a críticas por cachês milionários pagos por prefeituras - (crédito: Reprodução/g1)
Wesley Safadão reage a críticas por cachês milionários pagos por prefeituras - (crédito: Reprodução/g1)

Em meio à repercussão sobre o uso de recursos públicos em seus shows, o cantor Wesley Safadão decidiu se posicionar publicamente.

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A discussão ganhou força após decisão da Justiça do Ceará determinar que Renan Santos apagasse publicações em que chamava o artista de "novo ícone da corrupção", em referência a contratos firmados com prefeituras do Nordeste.

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A disputa judicial teve um avanço relevante no último dia 27 de abril, quando o cantor obteve decisão favorável em uma etapa do processo por danos à honra contra Renan Santos.

O político, ligado ao Movimento Brasil Livre e candidato pelo partido Missão, havia feito acusações sobre o modelo de negócios do artista:

"O cantor lidera um esquema bizarro que explora prefeituras pobres no Nordeste e toma para si milhões em dinheiro que não deveria estar com ele. Somente entre 2024 e 2025, Safadão fez mais de 50 contratos a um valor de 52 milhões de reais."

 

Ao comentar o caso, Safadão defendeu a legalidade de sua atuação e afastou qualquer irregularidade.

Em entrevista ao portal g1, concedida em Ribeirão Preto na última segunda-feira (4), o cantor afirmou que não há ilegalidade nas contratações.

"Eu sempre digo o seguinte: a gente está bem tranquilo em relação a isso. Às vezes, as pessoas estão até achando que é como se fosse praticamente um crime, mas ninguém está cometendo um crime. A gente está executando o nosso trabalho", declarou.

O artista também ressaltou que os acordos são realizados por decisão dos gestores públicos e que sua trajetória profissional sustenta os valores praticados.

"Ninguém está colocando a faca no pescoço de ninguém para nos contratar. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que você deitar com sua consciência tranquila e em paz. Eu sei o tempo de carreira, o tempo de trabalho que eu tenho, e estou muito feliz. Só tenho a agradecer, não tenho nada a reclamar."

O músico, inclusive, teria firmado um novo contrato com cachê de R$ 1,5 milhão para o São João de Caruaru em 2026.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/05/2026 10:11
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