Wesley Safadão reage a críticas por cachês milionários pagos por prefeituras

Em meio à repercussão sobre o uso de recursos públicos em seus shows, o cantor Wesley Safadão decidiu se posicionar publicamente.

A discussão ganhou força após decisão da Justiça do Ceará determinar que Renan Santos apagasse publicações em que chamava o artista de "novo ícone da corrupção", em referência a contratos firmados com prefeituras do Nordeste.

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A disputa judicial teve um avanço relevante no último dia 27 de abril, quando o cantor obteve decisão favorável em uma etapa do processo por danos à honra contra Renan Santos.

O político, ligado ao Movimento Brasil Livre e candidato pelo partido Missão, havia feito acusações sobre o modelo de negócios do artista:

"O cantor lidera um esquema bizarro que explora prefeituras pobres no Nordeste e toma para si milhões em dinheiro que não deveria estar com ele. Somente entre 2024 e 2025, Safadão fez mais de 50 contratos a um valor de 52 milhões de reais."