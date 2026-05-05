Wesley Safadão reage a críticas por cachês milionários pagos por prefeituras

Em meio à repercussão sobre o uso de recursos públicos em seus shows, o cantor Wesley Safadão decidiu se posicionar publicamente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A discussão ganhou força após decisão da Justiça do Ceará determinar que Renan Santos apagasse publicações em que chamava o artista de "novo ícone da corrupção", em referência a contratos firmados com prefeituras do Nordeste.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A disputa judicial teve um avanço relevante no último dia 27 de abril, quando o cantor obteve decisão favorável em uma etapa do processo por danos à honra contra Renan Santos.
O político, ligado ao Movimento Brasil Livre e candidato pelo partido Missão, havia feito acusações sobre o modelo de negócios do artista:
"O cantor lidera um esquema bizarro que explora prefeituras pobres no Nordeste e toma para si milhões em dinheiro que não deveria estar com ele. Somente entre 2024 e 2025, Safadão fez mais de 50 contratos a um valor de 52 milhões de reais."
Saiba Mais
- Mariana Morais Robinho Jr. age contra Neymar e imagens polêmicas podem vir à tona
- Mariana Morais Boninho arma plano caótico para alavancar sucesso da 'Casa do Patrão'
- Mariana Morais Tia Milena esculacha João Guilherme em live e motivo vem à tona: 'Feioso'
- Mariana Morais Mãe de Vini Jr. toma atitude e reforça rumores de término do filho com Virginia
- Mariana Morais Vini Jr. toma atitude em meio aos rumores de término com Virginia
- Mariana Morais Após medida protetiva, briga entre Alanis Guillen e ex vem à tona
- Mariana Morais Jordana faz pronunciamento para revelar se seus lábios são naturais ou não